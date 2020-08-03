Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Kâmile Küçükdağ, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi. “On bir aydır yaz, kış, hastalık, bayram demden burada eylemimize devam ediyoruz. Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız” diyen Küçükdağ, 12 bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirtti.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren Küçükdağ “Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Onlarda biraz Allah korkusu, biraz vicdan olsa evladımızı verirler” diye konuştu.

Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de şöyle konuştu: Evladımı HDP’den almadan gitmeyeceğim. Bunlar (HDP, PKK) 40 yıldır Kürtlerin kanı üzerinden rant devşiriyor. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar. Kırk yıldır Kürtlere sadece eziyet veriyorlar. On iki bayramdır çocuğumu görmüyorum. Çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz.