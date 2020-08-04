Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde güvenlik birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü üyelerinin ifadeleri, PKK’nın karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

Anne ve babasını kaybettikten sonra bunalıma girdiğini, terör örgütü üyelerinin beyin yıkama faaliyetleri sonucu PKK’ya katıldığını söyleyen örgüt mensubu “Ailene ve sana iyi bakacağız.” denilerek kandırıldığını, örgütte işkence ve kötü muameleyle karşılaştığını, çoğu zaman aç kaldığını, aylarca banyo yapamadan dağlarda karın ve yağmurun altında çok kötü şartlarda yaşadıklarını kaydetti.

Teslim olan başka bir örgüt mensubu da Deyrizor’da olduğu sırada örgütte üst düzeyde bulunan 25 yaşlarındaki teröristin, örgüte katılan 12-13 yaşlarındaki erkek çocuğa tecavüz ettiğini anlattı.

ANNELER UMUT OLDU

Diyarbakır’da annelerin eylemlerinin PKK tarafından kendilerine gösterilmemeye çalıştığına dikkati çeken örgüt üyesi, haberlerden etkilenmemeleri için televizyon, internet ve gazete gibi imkanlardan uzak tutulduklarını söyledi. Örgüt üyesi, bu yayınları takip etmek isteyenlerin hapsedildiklerini veya ağır şekilde cezalandırıldıklarını belirterek eyleme katılan ailelerin devletten para aldıkları ve onları tuzağa düşürerek hapse atacakları ya da öldürecekleri şeklinde propaganda yapıldığını kaydetti.

Teslim olan örgüt mensubu şunları ifade etti: Çocuklara işkence ve kötü muamele yapılıyordu. Bizi aç bırakıyorlardı, üzerimize soğuk su döküyorlardı. Üstümüzden, arkamızdan mermi sıkıyorlardı, ‘Kaçın’ diyorlardı. Çocukları taburlara götürüp eğitim veriyorlardı, ailemizle görüşmemize izin verilmiyordu. İnsanları öldürüyorlardı. Bizi Suriye’ye götürdüler. Çocukların üzerine bomba atılıyordu, ‘Devlet yapıyor.’ diyorlardı. Suriye ve İran’dakiler de hepsi bir, hepsi aynıdır. Hepsi parayla çalışıyor.

Kadınların örgütün baskısından intihara sürüklendiğini dile getiren başka bir örgüt üyesi de özellikle kızların üzerinde yoğun baskı ve şiddet olduğunu söyledi.

“DOĞRU YERE GELDİNİZ”

İkna çalışmaları sonucu Mardin’de teslim olan ve örgüte çocuk yaşta katılan başka bir terörist de yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Yıl 2014’te 13-14 yaşındaydım, çocuktum yani düşünce kabiliyetim yoktu. Bana ‘Seni dağa gönderelim, işte orada örgüt sana yardımcı olur, ne sorunun varsa halleder’ dediler. Beni HDP binasına gönderdiler. HDP binasına girdiğimde ve durumu izah ettiğimde bunlar bana, ‘Tamam, doğru yere gelmişsin, biz sana yardımcı olacağız, elimizden geleni yapacağız. Seni devlete de teslim etmeyeceğiz. Eğer bizden kaçarsan devlet seni yakalarsa ceza verir, işkence yapar.’ diye korkuttular.

Ailesine kavuşan bir başka bir örgüt mensubu da şunları kaydetti: Diyarbakır anneleri orada bir emek sarf ediyor. Yani çocuklarına kavuşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu bırakmasınlar, çocukları için gerçekten hem moral verici hem faydalı bir şey. Çocukları orada ailelerini gördüğünde çok mutlu oluyorlar. Hemen arayış içene geçip, devlete ulaşıp ailelerine kavuşmak istiyorlar.”

Altı yıllık hasret bitti

Muş’ta altı sene evvel PKK’lı teröristlerce kandırılıp dağa götürülen M.Ö, Jandarma’nın ikna çalışmaları neticesinde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarma Komutanlığında altı senedir hasretini çektikleri evlatlarıyla buluşan anne ve baba, gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası, annesi ve kız kardeşi M.Ö’nün bir an olsun elini bırakmadı. Seneler sonra ailesine kavuşan M.Ö. “Geldim devletimize sığındım. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Askerlerimiz tarafından çok güzel karşılandım. Yemek, su, çay ve kahve ikram ettiler. Gelmek isteyen varsa devletimize sığınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. İki senenin sonunda bir fırsat buldum ve kaçtım. Devletimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla yardım edeceğini biliyorum, adım gibi eminim.” dedi.

Seneler sonra evladıyla hasret gideren baba da “Oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Elhamdülillah şimdi geldi. Devletin canı sağ olun, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

M.Ö. ile birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123 oldu.