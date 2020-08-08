Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara, saldırıdan hemen sonra bölgeye sağlık ve yardım ekiplerini göndermişti. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlarken, bugün de Ankara'dan iki üst düzey ismi Lübnan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta patlamayla sarsılan Lübnan'a ziyarette bulunacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da eşlik edecek. Fuat Oktay saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve “Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız" ifadelerini kullanmıştı.