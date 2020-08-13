Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Meclis grup konuşmasında "kardeşim" diye hitap edip, selam ve saygılarını gönderdiği Nuriye Gülmen, DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

İstanbul polisi, geçtiğimiz günlerde Şişli Okmeydanı'nda bulunan terör örgütü DHKP-C'nin üssü olarak bilinen İdil Kültür Merkezine baskın yaptı. Operasyonda toplantı hâlinde oldukları anlaşılan aralarında OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile akademisyenlikten ihraç edilen ve ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen'in olduğu altı örgüt yöneticisi kıskıvrak yakalandı. Terör örgütü DHKPC'nin özel bir teknikle şifrelenmiş olan tüm dijital arşivi, yurt dışında bulunan merkez komite ile yaptıkları haberleşme notlarının ele geçirildiği operasyonda dokuz çelik kapılı kozmik odaya ilk defa girildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen altı şüpheliden DHKP-C'nin Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu olduğu belirtilen Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi, dördü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASKESİ BİR DEFA DAHA DÜŞTÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kardeşim" diye hitap edip, selam ve saygılarını gönderdiği terörist Nuriye Gülmen'in eğitimci maskesi bir defa daha düştü. İşte itirafçı örgüt üyesi B.E'nin “Berkin Elvan eylemleri için birlikte bomba yaptık. Nuriye, Savcı Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’nin yöneticilerine de bilgi gönderdi” dediği Gülmen'in gerçek yüzü:

Marjinal sol kökenli bir akademisyen olan Gülmen 2012 örgüt üyeliğinden hapse atıldı. 1 Nisan 2015 gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edildi. Ardından DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı. Arkadaşı öğretmen Semih Özakça ile açlık grevine başladı. Medyada boy boy "hakkı yenilmiş akademisyen" haberleri yapıldı. CNN International, 2016’nın önde gelen sekiz kadını arasında gösterdi. Altı ay sonra tahliye oldu. Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında "kardeşim" diye hitap edip, selamlarını saygılarını gönderdi. "Nuriye ve Semih’i işlerine iade edin" diye çağrı yapan CHP milletvekilleri bu iki ismi cezaevinde ziyaret etti. İki gün önce yine DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.