Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ militanı yakalandı. Evinde yapılan aramada intihar yeleği ile kuvvetlendirici materyaller ele geçirildi.
Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ militanı yakalandı
13.08.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ militanı yakalandı. Evinde yapılan aramada intihar yeleği ile kuvvetlendirici materyaller ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,DEAŞ,
724676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724676.aspx
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