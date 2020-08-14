Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla Doğu Akdeniz'deki kararlı çalışmalarının KKTC'ye güç verdiğini ifade eden Tatar "Türkiye ile bu mücadeleyi veremeseydik, Kıbrıs'taki iddialarımız çok daha hafife alınacaktı, Kıbrıs Türk varlığı da son bulabilirdi" diye konuştu. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın hayalet şehre döndüğünü, artık daha da fazla geciktirilmeden açılması gerektiğine işaret eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılması. BM kararına da ters düşmeyecek, mal sahipleri de memnuniyet duyacaktır" dedi.