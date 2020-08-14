Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla Doğu Akdeniz'deki kararlı çalışmalarının KKTC'ye güç verdiğini ifade eden Tatar "Türkiye ile bu mücadeleyi veremeseydik, Kıbrıs'taki iddialarımız çok daha hafife alınacaktı, Kıbrıs Türk varlığı da son bulabilirdi" diye konuştu. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın hayalet şehre döndüğünü, artık daha da fazla geciktirilmeden açılması gerektiğine işaret eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılması. BM kararına da ters düşmeyecek, mal sahipleri de memnuniyet duyacaktır" dedi.
Ersin Tatar: Hayalet şehir açılmalı daha fazla gecikemez
14.08.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar "Mavi Vatan'da bir karış suyu bile karşı tarafa verme niyetinde olmadığımızı teyit ediyoruz" dedi.
Etiketler : ersin tatar,kktc,
724812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724812.aspx
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