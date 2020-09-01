FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 47 şüpheliden 31'i yakalandı
01.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,operasyon,
728691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728691.aspx
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