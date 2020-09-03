Bakan Selçuk: Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik
Bakan Selçuk: 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik
03.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk: Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik
Etiketler : selçuk,
729161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729161.aspx
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