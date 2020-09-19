Davacı Ahmet Mert Özçelik’in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes’in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Duruşmada hakim, davanın kısmen kabulüne, Emrah Serbes’in Özçelik’e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Manevi tazminat, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte davacıya ödenecek.
Emrah Serbes tazminat ödeyecek
19.09.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Torbalı’da 22 Eylül 2017’de otomobiliyle çarptığı araçta üç kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan, açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında tahliye edilen senarist Emrah Serbes’in Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşması görüldü.
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732888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732888.aspx
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