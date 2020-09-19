Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davacı Ahmet Mert Özçelik’in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes’in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Duruşmada hakim, davanın kısmen kabulüne, Emrah Serbes’in Özçelik’e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Manevi tazminat, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte davacıya ödenecek.