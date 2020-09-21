Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle okullarından uzak kalan bazı öğrencilerin hasreti bugün sona erdi. Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Öğrenciler, ilk hafta 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak, 10'ar dakika teneffüs yapacak. Velilere zorlama olmayacak. İsteyen aile, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle evladının uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Millî Eğitim ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazır hâle getirildi. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, veli ve servis şoförlerinde muhtemel bir virüs riski ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Uyum haftasından sonra haftada iki gün okula gidilecek. Bu arada mart ayından bu yana öğrencileriyle sanal âlemde buluşan öğretmenlerin de heyecanı görülmeye değer. Kars'ta gönüllü öğretmenler, yaklaşık 1,5 ay karantinada kalan Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesindeki ilkokulu, kısa sürede boyayıp dezenfekte etti.