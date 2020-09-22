Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.”
Adalet Bakanı Gül’den hakim ve savcı alımı açıklaması
22.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Adalet Bakanlığının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,hakim ve savcı alımı,
733646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733646.aspx
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