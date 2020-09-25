Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in emniyetteki işlemleri sona erdi.
İşlemleri tamamlanan Ayhan Bilgen, geniş güvenlik önlemleri altında Harakani Havaalanı’na getirildi. Bilgen, buradan uçakla Ankara’ya gönderildi.