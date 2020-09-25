Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in emniyetteki işlemleri sona erdi.
İşlemleri tamamlanan Ayhan Bilgen, geniş güvenlik önlemleri altında Harakani Havaalanı’na getirildi. Bilgen, buradan uçakla Ankara’ya gönderildi.
Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi
25.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde evinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi.
Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in emniyetteki işlemleri sona erdi.
Etiketler : ayhan bilgen,ankara,uçak,
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