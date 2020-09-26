Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, su seviyesini de düşürdü. DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi. Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu sene dört kat aşağı seviyede ölçüldü. Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu. EDİRNE
Meriç ve Tunca Nehri alarm veriyor
26.09.2020 - 05:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meriç ve Tunca Nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve tarımsal sulama sebebiyle düştü.
Etiketler : meriç nehri,
734565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734565.aspx
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