Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, su seviyesini de düşürdü. DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi. Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu sene dört kat aşağı seviyede ölçüldü. Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu. EDİRNE