"Terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu'nun yönetip, etiket faaliyetlerini "DHKP-C'ye üye olmak" suçundan aranan Avukat Tamer Doğan'ın yaptığı tespit edilen grubun, provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakarette bulunarak, seçilmiş hükûmeti yıpratmaya çalıştığı belirlendi. Altı şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
24 'isimsiz' provokasyondan gözaltına alındı
26.09.2020 - 05:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : isimsizler hareketi,
734570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734570.aspx
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