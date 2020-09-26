Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu'nun yönetip, etiket faaliyetlerini "DHKP-C'ye üye olmak" suçundan aranan Avukat Tamer Doğan'ın yaptığı tespit edilen grubun, provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakarette bulunarak, seçilmiş hükûmeti yıpratmaya çalıştığı belirlendi. Altı şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.