Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihazlarını TEKNOFEST'te görücüye çıkaran Engin Eralp, proje üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bu drone, termal kamera sayesinde yer altındaki mayınları tespit ediyor. Frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderip imha ediyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip. Bununla birlikte 40 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor" dedi. Emre Eralp de, proje için okulunu bir dönem uzattığını belirterek "Ama mutluyum. Daha yolun başındayız" diye konuştu.