Cihazlarını TEKNOFEST'te görücüye çıkaran Engin Eralp, proje üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bu drone, termal kamera sayesinde yer altındaki mayınları tespit ediyor. Frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderip imha ediyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip. Bununla birlikte 40 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor" dedi. Emre Eralp de, proje için okulunu bir dönem uzattığını belirterek "Ama mutluyum. Daha yolun başındayız" diye konuştu.
Mayın acısı kâşif yaptı
28.09.2020 - 05:44 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üniversite öğrencisi iki kardeş, uzman çavuş olan babalarının arkadaşlarının mayınla şehit ve gazi olmalarından etkilenerek, mayını havadan tespit edip frekans dalgasıyla imha edecek drone tasarladı.
Etiketler : teknosfest,teknofest drone,
735006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735006.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER