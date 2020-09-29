Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Denizli-Çal yangını kontrol altına alınmıştır. Manisa-Gördes ve Kütahya-Emet yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
29.09.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Denizli-Çal yangını kontrol altına alınmıştır. Manisa-Gördes ve Kütahya-Emet yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
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