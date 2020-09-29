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Pakdemirli: 6 vatandaşımız yangından etkilenmiş tedavi için hastaneye kaldırılmıştır
29.09.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kütahya Emet yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Manisa Gördes’teki yangını söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Gördes’te bölgede ahırları olan 6 vatandaşımız yangından etkilenmiş tedavi için hastaneye kaldırılmıştır” dedi.
Etiketler : pakdemirli,yangın,hastane,
735404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735404.aspx
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