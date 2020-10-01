Bakan Akar, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi
01.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush,
735841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735841.aspx
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