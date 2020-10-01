Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.