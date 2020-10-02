Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda "Sosyal Medya Kanunu" olarak bilinen düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla dün yürürlüğe girdi. Kanun’la; mağdur olan insan ya da kurumların Twitter ve Facebook gibi firmalarda muhatap bulması amaçlanıyor. İşte teknoloji devlerini dize getirecek düzenlemeden detaylar...

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az bir kişiyi temsilci olarak belirleyecek. Bu temsilci, gerçek kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onayıyla "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verecek. Aksi takdirde 10 milyon liraya kadar ceza ödeyecek.

UNUTULMA HAKKI

İfade özgürlüğü teminat altında...

Yeni Kanun’la suç oluşturan kısımlar çıkarılırsa siteye erişim sınırlanmayacak. Böylece ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hâle getirilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği sebebiyle kişilik haklarını ihlal edilenlerin talep etmeleri durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Yani mağdur olan kişi arama motorlarında çıkmayacak; "unutulma" hakkı elde edecek.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE BİR AY SÜRE

Yeni kanundaki düzenlemeleri yerine getirmeleri için ilgili internet sitelerine bir ay mühlet verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında söz konusu kanuna dair video-konferans yoluyla toplantı yapıldı. Toplantıya; Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK yöneticileri de katıldı. Temsilci bildirmeyen firmalara önce 10 milyon TL ceza kesilecek. Otuz günün sonunda değişen bir şey olmamışsa o ceza 30 milyon TL’ye çıkacak. İhlal aynen devam ediyorsa üç ay boyunca reklam yasağı getirilecek. Ardından mahkeme kararıyla sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılacak. Yani siteye erişim neredeyse engellenmiş olacak. Yükümlülük yerine getirilirse verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak.