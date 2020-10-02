Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana polisi, 256 milyon liralık sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütüne baskın yapmış ve 17 kişi tutuklanmıştı. Faaliyetleri, ünlü İspanyol soygun ve suç dizisi “La Casa de Papel”i andıran çeteyle ilgili şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Polis, çetenin avukat F.P. tarafından yönetildiğini, özel bir bankada çalışan eşinin zengin iş adamlarını belirleyip hem isimlerini hem de imza örneklerini çeteye verdiğini tespit etti. Çetenin hattat üyesi F.T.G. imzaların aynısını atabilmek için aynı kalemle en az altı ay çalıştığı; imzayı birebir taklit ettiği tespit edildi. Bunun karşılığında hattat ve ona yardım eden eşi N.G’ye yüklü miktarda para verildi. Hattata çetenin “Sihirbaz” ismini taktığı belirlendi. Sihirbaz’ın taklit ettiği imzaları daha sonra büyük bir tencereye koyup suda kaynatarak yok ettiği de belirlendi. Bu aşamadan sonra milyonluk senetler, şebekeyle bağlantılı avukatlar vasıtasıyla icraya verildi. Borçlu görünen iş adamı mahkemeye başvurup itiraz ettiğinde senet imza incelemesi için bilirkişiye gidiyordu. Bilirkişi de yıllarca ‘kriminoloji uzmanı’ olarak görev yapmış emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K. idi. İncelediği senetler için hep ‘Gerçektir’ raporu veren R.K. de çetenin adamıydı. Şebeke bazen iş adamıyla ‘pazarlığa’ oturuyor, uygun bir miktarı ödemeye kendiliğinden razı oluyordu.