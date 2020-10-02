Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında 19 Haziran 2017’de çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi teklif edildi. Önerge, CHP ve HDP'li üyelerin verdiği ret oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edilmedi.