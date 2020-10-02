Toplantıda, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında 19 Haziran 2017’de çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi teklif edildi. Önerge, CHP ve HDP'li üyelerin verdiği ret oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edilmedi.
CHP ve HDP’den şehit ismine ret
02.10.2020 - 05:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı dün yapıldı.
Etiketler : hdp chp,
735956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735956.aspx
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