Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.