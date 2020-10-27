Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeden saatler sonra İYİ Parti il başkanları, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla partiden ihracına yönelik ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu. Konuya ilişkin parti genel merkezi önünde açıklama yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki iddialarını değerlendirdi. "İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıyla ilgili tüm il başkanlarımızla bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız" diyen Yetkin, 80 il başkanı ile bazı ilçe başkanlarının yanı sıra Kavuncu'nun da bugün bizzat ıslak imzalı dilekçelerini teslim etmek üzere genel merkeze geldiğini söyledi.