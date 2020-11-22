Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener öyle bir çalışma yapılmadığını söylemiş ve inkar etmişti.

Kılıçdaroğlu 2018'de "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Mutabakat metni elimizde" demiş, geçtiğimiz hafta da kendisini yalanlayrak "Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

Millet İttifakı'nın gizli anayasa çalışmalarına CHP adına katılan İbrahim Kaboğlu HDP ile anayasa çalışması yapıldığını itiraf etti. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa taslağı çalışması yaptığını açıkladı. Kaboğlu, 2018'de muhalefetteki 4 partinin yeni anayasa taslağı için toplantı yaptıklarını şu sözlerle itiraf etti; "Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi."