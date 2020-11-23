Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun çevrim içi panelinde yaptığı skandal açıklamalarının yankısı sürüyor. Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası konularda elini zayıflamaya çalışan Çeviköz’ün açıklamaları birçok kesimin tepkisini çekerken, en sert reaksiyon ise Cumhur İttifakı’ndan geldi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi İffet Polat, Çeviköz’ün Millî Mücadele’nin neticesinde kurulan bir partinin mensubu olarak bu açıklamaları yapmasının utanç verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

S-400’leri iktidara gelince kaldıracaklarını, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, hukukun olmadığını söylüyorlar. Eğer demokrasi ve hukuk olmasaydı zaten kendisi böyle bir beyanatta bulunamazdı. CHP’liler ve HDP’liler, her yerde Türkiye’yi şikâyet ediyorlar. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek karar mekanizması olan TBMM’nin bir mensubu olarak böyle bir milletvekilinin varlığından utanç duyuyorum. Bu anlayış mandacı vesayetçidir. Ünal Çeviköz, bu beyanatlarıyla yüzümüzü kızarttı.

HAYRETLE KARŞILAMIYORUZ, ALIŞTIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da CHP’li Çeviköz’ün bu açıklamalarının yeni olmadığını hatırlatarak “Atatürkçü olduğunu iddia edenlerin, emperyalizmin emrine girmesini, Türk millî ve menfaatlerine karşısında vaziyet almalarını hayretle karşılamıyoruz, alıştık. Bu CHP eski CHP değil. Bir FETÖ operasyonundan sonra CHP Genel Başkanlığı’na getirilmiş şahsın güttüğü politikalar belli. CHP takip ettiği millî politikalardan vazgeçti. Bu zihniyet böyle. Bunlar neresinden tutsan dökülüyor. Çeviköz’ün açıklamalarını hayretle karşılamadım. Bu zihniyetten biz başka bir şey beklemezdik zaten” ifadelerini kullandı.

ÇEVİKÖZ NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı’nın Dış Politika Başdanışmanı, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun çevrim içi panelinde skandal ifadeler kullanmıştı. Çeviköz “Biden yönetiminden ilk beklentimiz Türkiye’de demokrasiye vurgu yapması. KKTC’deki Kapalı Maraş’ın açılması desteklemiyoruz. S-400’leri CHP iktidarı iptal edecek, Türkiye, Libya’da ambargoyu ihlal ediyor” diyerek Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası konularda elini zayıflamaya çalışmıştı. CHP’li Çeviköz daha önce de “Türkiye S-400’lerden vazgeçmeli, Suriye’de bulunmamız meşru değil, Türkiye Libya’da çizgiyi aştı, Ankara Doğu Akdeniz’de geriyor, Karabağ’a cihatçı gönderildi” gibi skandal açıklamalara imza atmıştı.