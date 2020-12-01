Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından çalışmalarına başlanan hukuk ve ekonomide yapılacak yeni reformların 2021 yılının ilk günlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. 2021’in reformların art arda hayata geçirileceği bir yıl olması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlıklarına devam ederken, ekonomide yapılacak reform için de Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor. Yatırım ortamının gerek yerli, gerekse uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Ekonomik anlamda yapılacak yeni reformlar kapsamında, geçtiğimiz hafta, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TÜSİAD ve TOBB yetkileri ile bir araya gelerek, iş dünyasının beklentisini almıştı. Bunun yanı sıra, Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle de bir araya gelmişti. Önümüzdeki hafta ise Bakanlar, MÜSİAD temsilcilerini dinleyecek.



"BÜYÜME HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Hukuk ve ekonomi reformlarının yeni dönemin hazırlıkları olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Ekonomideki kırılganlıkları en aza indirecek, güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşacağız. Ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına dair daha fazla yoğunlaşarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırıyoruz. Attığımız adımlarla, para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü daha da güçlendiriyor ve ayrıca ilgili tüm tarafların katkısını alarak politikalarımızı istişareye dayalı ve daha katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz” dedi. Ekonominin potansiyelini gerçekleştirmesine ket vuran, köklü sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir yapısal gündemi tüm paydaşların katılımıyla geliştirecek süreci başlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı kaynakları, şunları aktardı: “Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerden itibaren üzerinde çalıştığımız kapsamlı reformları hayata geçiriyor olacağız. Yapısal sorunlara bütüncül bir yaklaşımla eğilerek daha etkili sonuçlar almayı başaracağız.”



OCAK AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde açıklaması planlanan eylem planın yasalaşma süreci de yeni yılın ilk günlerinde başlayacak. Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın, engelli ve gençlerin haklarının geliştirilmesi gibi konularla ilgili yapılacak gerekli yasal düzenlemeler, Ocak ayı itibariyle Meclis gündemine getirilecek.