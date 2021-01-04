Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre ASELSAN, Jandarma ekiplerine operasyonel faaliyetleri hızlandıracak ürünlerle birlikte yapay zekâ teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar teslim edecek. Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında, toplam yedi yere akıllı kontrol noktası kurulacak. Bu noktadaki araçlar, personelin inisiyatifine göre değil, yapay zekâya göre durdurulacak. Araç ve içindeki şahıslar yine ASELSAN’ın teknolojik ürünleriyle aranacak. Kurulacak merkezi sistemler ile bütün Türkiye ve karakollarda Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif hâle gelecek. Bu uygulama üzerinden kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezî olarak mobil uygulamalarla yapılacak.