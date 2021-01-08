Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
08.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
758400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758400.aspx
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