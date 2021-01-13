Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen "Sayın Fahrettin Koca, Covid19 1. doz aşınız 2021-01-13 19:25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz." mesajını sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" diyerek paylaştı.