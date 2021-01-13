Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen "Sayın Fahrettin Koca, Covid19 1. doz aşınız 2021-01-13 19:25 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi kurumunda uygulanmıştır. Sağlıklı günler dileriz." mesajını sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" diyerek paylaştı.
Bakan Koca aşı olduktan telefonuna gelen mesajı paylaştı
13.01.2021 - 20:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı olduktan sonra Sağlık Bakanlığından telefonuna gelen mesajı paylaştı.
Etiketler : koca,aşı,
759749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759749.aspx
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