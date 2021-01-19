Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklan