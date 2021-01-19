Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklan
Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
19.01.2021 - 19:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Selçuk Özdağ,saldırı,haberler,
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