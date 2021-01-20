Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakırköy'de yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek. Ayrıca, Sivas 2. Sulh Ceza Hâkimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza Hâkimliği mesaisine başlayacak. Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek. Öte yandan, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet hâlinde çalışacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye kapatılacak. HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri de belirlendi, mevcut mahkemelerin hâkimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.