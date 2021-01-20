TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Şentop, "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" dedi.
TBMM Başkanı Şentop Covid-19 aşısı yaptırdı
20.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,Covid-19 aşısı,
761293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER