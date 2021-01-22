Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'nda konuşan Bakan Soylu, afete hazırlıkla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Soylu şunları söyledi: "20 yıldır ciddi bir kapasite yatırımı yapıyoruz. Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahibiz. Özellikle afet anı müdahalede, belki de en büyük tehlike olan kurumsal karmaşa ve paniğin önüne geçmek için Türkiye Afet Müdahale Planını hayata geçirdik. Bunun ilk büyük uygulamasını Elazığ'da yerine getirdik. Şükürler olsun orada çok önemli adımlar attık, önemli koordinasyon sağladık. Bizim için de önemli bir tecrübe oldu. Hemen ardından durmadık Türkiye çapında 900'e yakın çalışma grubu toplantısı düzenledik. Bunların 565'i İstanbul'daydı. Kağıda yazılan bir planı masa planı haline dönüştürmek için seferber olduk. Arama kurtarma kapasitesinde önemli adımlar attık. AFAD Başkanlığımız hem kendi arama kurtarma kapasitesini yukarı çekti. Jandarma, AKUT, İHH, ANDA ve İzcilik Federasyonu bizim akreditasyon verdiğimiz kurumlar arasında yer almaktadır. Yine arama kurtarma konusunda önemli bir eksiklik olan afet kimliklendirme çalışmalarıyla ilgili olarak Kriminal Daire Başkanlığımız bünyesinde Afet Kriminal İnceleme adı altında bir birim kurarak bu alanda bir ilke imza attık."

"Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık" ifadesini kullanan Soylu, "Türkiye bir afet bölgesidir, bunu unutmamamız lazım" dedi.