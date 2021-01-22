Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli’de döner paketleyen iki kişinin çektikleri görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Skandal görüntülere ilişkin Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) yapılan açıklamada gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Federasyonun başkanı Mehmet Mercan’ın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kırklareli’nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak “Geleneksel Dönerimize” bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz.

Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye’mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Anadolu’nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk Dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye’dir, döner Türkiye’nindir.”