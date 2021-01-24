Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya’ya şehit ateşi düştü Hakkari'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in acı haberi, yetkililerce Sakarya'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Türk Bayrağı asılan evinin karşısında bulunan okulda tören için ekiplerce hazırlık başlatıldı.

Oktay, şehit piyade er Gedik'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de yol kontrolü sırasında hain terör örgütünün döşediği mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selim Gedik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Milletimizin başı sağ olsun

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkâri’de şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Er Selim Gedik’e Allah’tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.