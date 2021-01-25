Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadesine yer verdi. Bakan Koca, önceki akşam aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiği de paylaşmıştı. Aşı haritasına göre; ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer alıyor. Metropolü, 122 bin 332 kişinin aşılandığı başkent Ankara ile 76 bin 688 kişiyle Ege'nin incisi İzmir izliyor.