Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadesine yer verdi. Bakan Koca, önceki akşam aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiği de paylaşmıştı. Aşı haritasına göre; ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer alıyor. Metropolü, 122 bin 332 kişinin aşılandığı başkent Ankara ile 76 bin 688 kişiyle Ege'nin incisi İzmir izliyor.
6,5 milyon aşı bugün Türkiye'de
25.01.2021 - 02:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, bu sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.
Etiketler : covid aşısı,koronavirüs,korona aşısı,fahrettin koca,
762466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762466.aspx
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