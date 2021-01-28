Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55’te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti.

Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00’da çeki halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı’ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.