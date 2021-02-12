Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.