Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
15.03.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
774886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774886.aspx
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