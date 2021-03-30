Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son dönemde Türkiye’nin, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de artan etkisi uluslararası camiada geniş yankı uyandırırken, ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçler de Türkiye ile her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. Türkiyesiz bölgede oyun kuramayacağını anlayan AB ise iş birliğinden yana olduğunu açıkladı. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve son yıllardaki diplomasi hamleleri söz konusu ülkeler için vazgeçilmez bir ortak olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

ÇİN’LE STRATEJİK ORTAKLIK

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ekonomik iş birliği başta olmak üzere pandemi ile mücadele, Kuşak Yol Projesi, ileri teknoloji, 5G, yapay zekâ gibi birçok alanda iki ülke arasında atılacak adımlar ele alındı. Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin'in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu. Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel iş birliği gibi konular konuşulurken ilk defa Çin, Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve BM sisteminin yeniden kurgulanması üzerine iş birliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını veren Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini gündeme getirdi.

ABD yönetiminden ise son günlerde Türkiye’nin bölgedeki güçlü pozisyonuna dikkat çeken açıklamalar geldi. Diğer taraftan Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerinde Türkiye ile sıkı bir teması bulunan Rusya, Ankara ile iş birliği yelpazesini genişletmek istiyor. Bu doğrultuda enerji, savunma ve ticaret başta olmak üzere ilişkiler her geçen gün çeşitli alanlara yayılıyor. Özellikle bölgesel krizlerde yapıcı bir rol üstlenen iki ülke; Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projesi gibi kritik alanlarda önemli iş birliklerine imza attı. S-400 anlaşması ile savunma alanında önemli bir işbirliği de geliştiren Ankara ve Moskova önümüzdeki süreçte savunma alanında yapılan işbirliğinin genişleyeceği sinyallerini de veriyor.

AB, MÜEYYİDELERİ GÖZE ALAMADI

İçerisinde Türkiye karşıtı ülkeler bulunsa da AB, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ülke olduğunu biliyor ve iş birliği istiyor. Türkiyesiz bölgede oyun kuramayacağını anlayan AB liderleri, son yaptıkları zirvede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarına rağmen Doğu Akdeniz meselesi sebebiyle Türkiye'ye karşı uzun süredir dillendirdiği müeyyideleri göze alamadı, aksine iş birliğini artırma isteklerini ifade etti.