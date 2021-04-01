Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: "Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."
Bakan Koca, Koronadan vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu andı
01.04.2021 - 20:12 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.
Etiketler : bakan koca,fahrettin koca,Cemil Taşçıoğlu,
779138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/779138.aspx
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