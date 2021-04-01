Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: "Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."