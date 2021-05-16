Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta yürütlen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
16.05.2021 - 20:11 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağı taşı teröriste dar eden Türk Silahlı Kuvvetleri, yoluna durmaksızın devam ediyor. Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda teröristlere göz açtırılmıyor
Etiketler : Kuzey Irak,TSK,Gara,PKK,Hava Kuvvetleri,
790009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790009.aspx
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