Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta yürütlen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.