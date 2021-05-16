Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, hedef gözetmeksizin Filistin topraklarına bomba yağdırıyor. Atılan bombalar, sivillerin evlerini de yıkıyor. Bölgede onlarca binanın tamamen yıkıldığını vurgulayan Gazze Operasyon ve Acil Durum Sivil Savunma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Semir el-Hatib, komşu ülkeler ile uluslararası topluma seslendi. Hatib, İsrail'in eş zamanlı ve art arda düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının uzun sürdüğünü veçok büyük çaba gerektirdiğini ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin, 14 yıldan bu yana İsrail ablukası nedeniyle sınırlı olanaklarla görevlerini yerine getirmeye çalıştığını aktaran Hatib, acilen Gazze'ye kurtarma ekibi ve ekipman gönderilmesi talep etti.