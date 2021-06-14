Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de bir genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle birlikte “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu” kuruldu. Ayda en az bir defa toplanacak Koordinasyon Kurulu, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yürütülen müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarının tamamlanmasını sağlayacak. Kurul tarafından alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle uygulanacak.

TSK DA HEYET OLUŞTURDU

Bunun yanı sıra çalışmalara katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi bünyesinde yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Çalışmalara katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından müsilajın olası etkilerinin belirlenmesine yönelik tersanelerde çalışma başlatıldı. Müsilajın gemileri etkileyip etkilemediğinin araştırılması için teknik heyetler oluşturuldu. Heyetler, Gölcük’teki Tersane Komutanlığında yapacağı incelemeler sonrası bir rapor hazırlayacak. Ardından rapor Millî Savunma Bakanlığına sunulacak. Bakanlık, buna göre bir harekât tarzı geliştirecek.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün içinde 1.700 metreküp müsilajın temizlendiğini açıkladı.