Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi'nde gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde. Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

ERDOĞAN-BIDEN SOHBETİ DİKKAT ÇEKTİ

Liderler, zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı, ardından da aile fotoğrafı çekildi. Liderler, aile fotoğrafı çekiminin ardından zirvenin yapılacağı salona geçti. Toplantıya geçiş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

Erdoğan ve Biden’ın sohbet sırasında samimi görüntüleri dikkat çekti.

GÖZLER SAAT 18.00'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki toplantı saat 18.00'de gerçekleşecek. Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşme sonrasında iki liderin de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde 'istikrar' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Forumu’nda yaptığı konuşmada, “DEAŞ’la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz” dedi.

Dünyanın gözü Brüksel'de! NATO Zirvesi sona erdi Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı sona erdi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.