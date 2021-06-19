Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörist Fırat Şişman , yakalanması sırasında ve tedavisi sürecinde hem askerlerin hem de hastane personelinin kendisine gösterdiği ilgiden sonra, terör örgütünün “Yakalanan ve teslim olanlara kötü muamele yapıldığı, öldürüldüğü” şeklindeki propagandasının yalan olduğunu anlayan Şişman, güvenlik güçlerine, bu durumu örgütten kurtulmak isteyenlere bir videoyla anlatmak istediğini belirtmiş.

Fırat Şişman videoda şunları söylüyor: “Tüm arkadaşların, daha önce örgütün, örgüt ortamındaki insanlar için oluşturmuş olduğu baskıları, algıları, olumsuz etkileri bir kenara bırakarak ‘Devlet bize ne yapar? Nasıl yaklaşır? Ne söyler?’ gibi kaygılara girmeden, var olan gerçekliklere göre, doğrulara göre hareket edebileceklerine inanıyorum. Devlet bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte, inançta ve gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşların devlete yönelik var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretini göstermeleri gerekiyor. Bundan sonraki süreci her arkadaş daha iyi değerlendirmeli, daha iyi düşünmeli, kendisi için, ailesi için, bölge insanı için, bu ülkedeki insanlar için daha iyi nasıl sonuca varılacağı yönünde doğru bir karara varmalı.”

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

PKK/YPG Suriye’de 7.500 sivili katletti ABD ve Rusya’nın himaye ettiği eli kanlı örgütün altı yılda 7 bin 500’den fazla masumu öldürdüğü, kayıt altına alınamayanlarla bu sayının 10 bini geçtiği belirtiliyor.

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