Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bodrum kattaki eski evi yine gündeme geldi.

Ailesi ile birlikte kaldığı ve Çiftlik Bank'ın temellerinin atıldığı daire görüntülendi.

AYDIN'IN KOMŞULARI: KİMSE İLE KONUŞMAZDI

3 yıllık firarın ardından Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Aydın’ın bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşlarının ise kendi aralarında para toplayıp kıyafet yardımı yaptıkları ortaya çıktı.

Bütün yazılım ve teknik detaylarının planlandığı evin bulunduğu sokaktaki komşuları, Aydın'ı ‘sessiz, sakin, kimse ile konuşmaz’ diye tarif etti.

"KIYAFTET ALACAK PARASI YOKTU"

Mehmet Aydın'ın o dönem bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşı Kemal Çetin, “Mehmet bizimle birlikte bundan 6-7 yıl önce çalıştı. Mutfakta bulaşıkçılık yapıyordu. Kıyafet alacak gücü yoktu. Kendine ayakkabı dahi alamıyordu. O dönem personel arkadaşlarımız kendi aramızda para toplayıp ona kıyafet aldık." dedi.

Kalacak yerinin olmadığını da öğrendiklerini belirten Çetin, Aydın'a ev tutması konusunda yardımcı olduklarını söyledi.

"Gün geçtikçe, 'Ben internet ile alakalı bir oyun kuracağım' demeye başladı." diyen Kemal Çetin, "Yazılım yapacağım diyordu. Ancak kendisinin bunu tek başına başaracağına biz inanmıyorduk.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇEKİNGENDİ"

Mehmet Aydın’ın iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar çekingen olduğunu belirten Çetin, “Çok aktif ve sosyal biri değildi. Sonra böyle bir şey yaptı ve insanları dolandırıp gitti. Şimdi ise teslim oldu." dedi.

"Zamanında biz ona, 'Oyun kuracağım' dediğinde inanmamıştık." diyen Kemal Çetin, "Bizi şaşırtmıştı. Bugün geldiğinde ödeyeceğim diyor. Umarım bizi yine yanıltır. Çünkü birçok insan mağdur olmuş durumda." açıklamasında bulundu.

Mehmet Aydın'ın arkadaşları oldukları için inanıp bu işe girmediklerini aktaran Çetin, "İnşallah dolandırılanlar da bir daha böyle bir şeye kalkışmaz.” diye konuştu.

'Tosuncuk'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam itibariyle Türkiye'ye gelmiş ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

'Tosuncuk' Türkiye'de! Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye geldi.