Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 lira uygulanan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz itibarıyla zamlandı.

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik için 1 Temmuz'dan itibaren 43 bin 150 TL ödenecek.

GURBETÇİLER KUR FARKINDAN KURTULDU

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlardı.

Gurbetçilerin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar, yılın ilk mesai günündeki euro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu uygulamaya, bu yıl yapılan değişiklikle son verildi.

Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

BEDELLİDEN KİMLER YARARLANAMIYOR?

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar.

Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.

Bakan Soylu, Tendürek'teki askerleri ziyaret etti Bakan Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı eteklerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.