Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu. Erdoğan, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, şimdiden çalışmaların başlaması talimatını verip, yaptıkları eserlerle konuştuklarını vurguladı.

"2023 İÇİN ŞİMDİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIZI İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık." dedi.

"5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık.

Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

(100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum."