Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensupları, bulundukları ülkelerden getirilerek Türk yargısına teslim ediliyor.

Darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı aracılığıyla 100’den fazla ülkeden firarilerin iadesi talep edilirken, MİT ve kolluk kuvvetleri de hakkında yakalama kararı bulunan birçok örgüt mensubunu yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Bu yıl, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirilenler arasında elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen de yer aldı. Örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gülen, 31 Mayıs’ta Türkiye’ye getirildi. MİT’in başarılı operasyonuyla yurt dışından getirilerek adalete teslim edilen firarilerden biri de örgütün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı idi. “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı da MİT’in operasyonuyla 15 Şubat’ta Özbekistan’dan Türkiye’ye getirilen firariler oldu. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay’ın Irak ve Suriye’deki PKK/YPG üyeleriyle silah, füze, anti-dron, radar sistemi anlaşması yaptığı belirlendi. Diğer firari Tamer Avcı’nın ise örgüt şirketlerinde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallerinde Türkiye aleyhinde yazılar kaleme aldığı belirlendi.

Ukrayna’dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ’nün yurt dışı eğitim sorumlularından Salih Fidan ve Samet Güre, 6 Ocak’ta Türkiye’ye getirildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla örgüt mensubu firariler İsmail Okkalı 17 Mart’ta, Ayşe Özalp KKTC’de 24 Ocak’ta yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MİT FETÖ'nün kritik ismini yakaladı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "MİT FETÖ'nün kritik ismini yakaladı" dedi.